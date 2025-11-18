Isparta'da çiftçiler kuraklığa karşı safran üretimine yöneldi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerden bazıları, çoğunlukla gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılan safran üretimine yöneldi.

İlçeye bağlı Serpil köyünde artan su sıkıntısı ve elma üretimindeki zorluklar, bölge çiftçilerini alternatif ürün arayışına yöneltti. Çiftçiler, halk arasında "kırmızı altın" olarak nitelendirilen ve başta gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde yoğun kullanılan safran üretimine başladı.

Hem fazla suya ihtiyaç duymayan hem de yüksek katma değer sağlayan bu bitkinin üretimine başlayan Abdullah Gök, AA muhabirine, küresel ısınmanın etkilerinin tarımda her geçen yıl daha fazla hissedildiğini söyledi.

Gök, bu yıl bölgede ciddi su sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, "Safran üretimine geçme sebebimiz bölgemizde ve ülkemizde küresel ısınma yaşanması. Bu bölgede bu sene ciddi su sıkıntısı vardı. Bölge çiftçileri tankerler aracılığıyla sulama yapmak zorunda kaldı. Biz de bu yüzden farklı işlere yönelmek zorunda kalınca safranı tercih ettik." dedi.