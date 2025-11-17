Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Mısırlı köyündeki Yıldız ailesini ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde zor şartlarda yaşadıkları evleri yıllar önce belediye tarafından yenilenen Yıldız ailesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başdeğirmen, aileyi yeni evlerinde ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların yıllar içindeki değişimine dikkati çeken Başdeğirmen, "O dönemde çocuklarımızın fotoğraflarını görmüştüm, maşallah büyümüşler." ifadesini kullandı.

Mısırlı köyünde anne, babaanne, dede ve 4 çocuktan oluşan Yıldız ailesi, 2020 yılına kadar kerpiçten yapılmış, yıkılma tehlikesi bulunan, üzeri branda ile kapatılmış ve neredeyse hiç penceresi bulunmayan tek katlı üç odalı evde yaşam mücadelesi veriyordu.

Başkan Başdeğirmen, dönemin görüntülerinin kendisine ulaşmasının ardından ekiplere kerpiç evin yıkılması talimatını vermiş ve aile için yeni bir konut yapılmasını sağlamıştı. Kısa sürede tamamlanan yeni ev, 5 yıl önce Yıldız ailesi için güvenli ve sıcak yuvaya dönüşmüştü.