Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 52 parça halinde, 119 kullanımlık kağıda emdirilmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
