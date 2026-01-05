Isparta'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Isparta'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Isparta'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ç'nin kullandığı 15 ABU 850 plakalı kamyon, Mehmet H. yönetimindeki 32 AFP 920 plakalı tır ile Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Ç. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
