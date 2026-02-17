Canlı
        Isparta'da derede erkek cesedi bulundu

        Isparta'da derede erkek cesedi bulundu

        Isparta'nın Aksu ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:29
        Isparta'da derede erkek cesedi bulundu
        Isparta'nın Aksu ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu.

        Karacahisar Deresi kenarındaki ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dereden çıkarılan kişinin bölgede yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Tokmak'a ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tokmak'ın cenazesi otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

