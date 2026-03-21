Isparta'da bir kişi, polis memuru olan kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.





Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Deniz Altınkaya’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baba Mustafa Altınkaya, polis memuru kardeşi Ömer ve anne Zeliha Altınkaya gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve anne serbest bırakıldı, Ömer Altınkaya "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



Öte yandan hayatını kaybeden Deniz Altınkaya'nın Denizli Emniyet Müdürlüğünde, Ömer Altınkaya’nın ise Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.



- Olay



Dün gece evde başlayan aile içi kavga 4445 Sokak'ta tartışmaya dönüşmüş, polis memuru Deniz Altınkaya ve babası silahla yaralanmış, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Altınkaya hayatını kaybetmişti.

