Isparta'da "bayram sırası" geleneği yaşatılıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip "bayram sırası" geleneğiyle, bu Ramazan Bayramı'nda da çocuklar sevindirildi.





Yuvalı ve Sipahiler köylerinde camide bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.





Erken saatlerde camide toplanan çocuklar da kendileri için ayrılan alanlarda sıra halinde oturdu. Köy halkı, tek tek bayramlaştıkları çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.



Çocukların getirdiği tülbent, karton ve kovalara, cemaat tarafından şeker ve çikolata konuldu. İkramların ardından köyde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.



Sipahiler Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, AA muhabirine, geleneğin yaklaşık 2 asırdır sürdürüldüğünü söyledi.



Çocukların sabah namazından önce hazırlıklarını yaparak camiye geldiğini belirten Yılmaz, "Bayram namazından sonra cemaatimiz çocuklarımızı sevindiriyor. Şeker ve çikolata dağıtımının ardından bayramlaşma törenimiz başlıyor. Bu gelenek Ramazan ve Kurban bayramlarında devam ediyor." dedi.



Yuvalı köyünü ziyaret eden Mahmut Çevik ise her bayram bu geleneği yaşamak için köye gelmeye çalıştığını ifade etti.





"Bayram sırası" geleneğinin yıllardır aynı heyecanla sürdürüldüğünü dile getiren Çevik, "Eskiden biz de o sıralarda otururduk, şimdi yeni nesil aynı heyecanı yaşıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bu geleneği yaşamak için gelen çocuklar var. Çocukluğumuzda yaşadığımız duyguları bugün de çocuklarda görmek mümkün. Kültürümüzün yaşatılması bizler için büyük mutluluk kaynağı." diye konuştu.



