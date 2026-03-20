Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da "bayram sırası" geleneği yaşatılıyor

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip "bayram sırası" geleneğiyle, bu Ramazan Bayramı'nda da çocuklar sevindirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 13:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da "bayram sırası" geleneği yaşatılıyor

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip "bayram sırası" geleneğiyle, bu Ramazan Bayramı'nda da çocuklar sevindirildi.


        Yuvalı ve Sipahiler köylerinde camide bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.


        Erken saatlerde camide toplanan çocuklar da kendileri için ayrılan alanlarda sıra halinde oturdu. Köy halkı, tek tek bayramlaştıkları çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Çocukların getirdiği tülbent, karton ve kovalara, cemaat tarafından şeker ve çikolata konuldu. İkramların ardından köyde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Sipahiler Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, AA muhabirine, geleneğin yaklaşık 2 asırdır sürdürüldüğünü söyledi.

        Çocukların sabah namazından önce hazırlıklarını yaparak camiye geldiğini belirten Yılmaz, "Bayram namazından sonra cemaatimiz çocuklarımızı sevindiriyor. Şeker ve çikolata dağıtımının ardından bayramlaşma törenimiz başlıyor. Bu gelenek Ramazan ve Kurban bayramlarında devam ediyor." dedi.

        Yuvalı köyünü ziyaret eden Mahmut Çevik ise her bayram bu geleneği yaşamak için köye gelmeye çalıştığını ifade etti.


        "Bayram sırası" geleneğinin yıllardır aynı heyecanla sürdürüldüğünü dile getiren Çevik, "Eskiden biz de o sıralarda otururduk, şimdi yeni nesil aynı heyecanı yaşıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bu geleneği yaşamak için gelen çocuklar var. Çocukluğumuzda yaşadığımız duyguları bugün de çocuklarda görmek mümkün. Kültürümüzün yaşatılması bizler için büyük mutluluk kaynağı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
