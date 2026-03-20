        Isparta'da halı dokuma geleneği kadın emeğiyle yeniden canlanıyor

        YALÇIN ÇELEN - Desenleri, ilmiği, yün ve pamuk kalitesiyle dünya çapında üne sahip el dokuması Isparta halısının eski günlerine dönmesi, çeyizlerde yeniden yerini alması için proje yürütülüyor.

        Giriş: 20.03.2026 - 12:24 Güncelleme:
        "Gül diyarı" olarak bilinen Isparta, halı denilince de akla ilk gelen yerlerden biri. 12. yüzyıldan bu yana varlığı bilinen Isparta halıcılığı, geçmişte binlerce insanın geçim kaynağı oldu.

        Isparta Belediyesi bünyesindeki Prof. Dr. Turan Yazgan Halı Kilim ve Etnografya Müzesi'nde yürütülen proje kapsamında kadınların dokuduğu halılarla kentin köklü halıcılık geleneğinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen projede, halı dokuma kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yürütülüyor.

        Projeyle ev kadınları hem geleneğin yaşatılmasına hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Müzenin halı üretim sorumlusu İhsan Akkuş, AA muhabirine, projenin artık sürdürülebilir aşamaya geçtiğini, müzede halı dokuma faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

        Akkuş, proje kapsamında istihdam edilen kadınların dokuduğu halılarla kentte kirkit seslerinin yeniden duyulmaya başladığını belirterek, "SOGEP kapsamında yapılan projenin artık sürdürülebilir kısmındayız. Proje kapsamında istihdam ettiğimiz kadınlarımızın dokuduğu halıların kirkit seslerini Isparta'da yeniden duyurmaya başladık." dedi.

        - İplik boyama işlemleri de yapılıyor

        Merkezde dokunan halıların tüm aşamalarının aynı yerde gerçekleştirildiğine işaret eden Akkuş, "Dokuduğumuz halıların desen tasarımları proje kapsamında merkezimizde hazırlanıyor. Halılar burada dokunuyor. Dokunacak halıların ipliklerinin boyama işlemlerini de kendimiz yapıyoruz." diye konuştu.

        Akkuş, dokuma sonrası işlemlerin de merkezde tamamlandığını aktardı.

        Halıların yaklaşık 1 ile 6 metrekare arasında değişen ölçülerde dokunduğunu vurgulayan Akkuş, hazırladıkları halıları festival ve fuarlarda sergilediklerini, Isparta'da halı dokuma kültürünün hala yaşadığını ve bu geleneği geleceğe taşıyacak kişilerin yetiştirildiğini ziyaretçilere gösterdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

