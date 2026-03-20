        Isparta Haberleri

        Isparta'da üretilen ısı sistemleri 8 ülkeye ihraç ediliyor

        AYŞE YILDIZ - Isparta'da 14 bin metrekarelik fabrikada üretilen katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazan ve boyler sistemleri, iç pazarın yanı sıra 8 ülkeye gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kentte, merhum iş insanı Metin Öztürk tarafından 1988'de kurulan fabrikada, 1994'e kadar emaye kaplama üzerine üretim gerçekleştirildi.

        Sonrasında emaye, krom ve çelik olmak üzere katı yakıtlı banyo kazanı üretimine geçildi. 2000'lerde panel radyatör yatırımları yapılarak, ısıtma sektöründe kullanılan katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar, kat kaloriferi, ısı değiştirici boyler ve ısı pompası üretimine başlandı.

        Teknolojinin de kullanıldığı fabrikada, mühendisler gözetiminde kaynak ustalarının ellerinde şekillenen ısı teknolojisi, iç pazardan ve farklı ülkelerden rağbet görüyor.

        EMTAŞ Panel Radyatör ve Isı Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin müdürü Süleyman Öztürk, AA muhabirine, şirketin ikinci nesil yöneticileri olduklarını söyledi.

        İlk başlarda emaye kaplama üzerine üretim yapıldığını anlatan Öztürk, 1994'ten 2003'lere emaye ve krom çelik olmak üzere katı yakıtlı banyo kazanı ürettiklerini ifade etti.

        Öztürk, Isparta'da tam otomatik hatlarda 2000 yılında panel radyatör yatırımına başlandığını ve üç yıl içinde yatırımların tamamlanarak, panel radyatör, ısıtma sektöründe kullanılan katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar üretildiğini hatırlattı.

        - Pelet yakıtlı kalorifer kazanı üretimine de başlandı

        Sonrasında kat boyler ve emaye boyler de ürettiklerine değinen Öztürk, şöyle konuştu:

        "2018'de radyatör fabrikası Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı. Isparta'daki fabrikamızda katı, sıvı ve gaz yakıtlı kalorifer kazanları, kat kaloriferleri, ısı değiştirici olarak boyler ve ısı pompası üretiyoruz. 13 bini kapalı 14 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. 80 personelimiz var. İç pazarın yanı sıra başta Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya olmak üzere 8 ülkeye katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazan ve boyler ihracatımız var. En fazla talep Romanya'dan var. Yıllık yaklaşık 2 bin adet kazan gönderiyoruz."

        Öztürk, fabrikada 13 bine yakın katı yakıtlı merkezi kazan, 50 bin de boyler üretim kapasitesinin olduğuna dikkati çekti.

        "Isparta, katı yakıt sektöründe Türkiye'de söz sahibi. İhracatta da öne çıkıyoruz" diyen Öztürk, kaynak ustalarının çalışmasıyla üretimin yapıldığını, sac işlemede otomasyon lazer makinelerini ve az da olsa robot kaynaklarını kullandıklarını dile getirdi.

        İç ve dış mekanda kullanılabilin pelet yakıtlı kalorifer kazanı da ürettiklerini belirten Öztürk, "Şömine şeklinde de kullanılıyor. Yakıt haznesine pelet konuyor, otomatik olarak peleti yanma haznesine aktarıyor, yanarak hava kanallarıyla mekanı ısıtıyor, kat kombide olduğu gibi içindeki su ile evinizde bulanan panel ve radyatörleri ısıtabiliyor." dedi.

        Öztürk, pelet yakıtlı kaloriferin dumanının yok denecek kadar az, kül oranının çok ciddi oranda düşük, kömür ve oduna göre ekonomik ve konforlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

