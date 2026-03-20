Isparta'da tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı
Isparta'da şehrin önemli simgelerinden olan ve restorasyonu tamamlanan Ulu Camii bayram namazında yeniden ibadete açıldı.
Isparta'da şehrin önemli simgelerinden olan ve restorasyonu tamamlanan Ulu Camii bayram namazında yeniden ibadete açıldı.
Kentin en eski camileri arasında bulunan Kutlubey Ulu Camii'nin 2023 Nisan'da başlayan restorasyonu tamamlandı.
Cami, Osmanlı döneminde temelleri atılarak ve geçmişte geçirdiği yıkım ve yeniden inşa süreçlerine rağmen Isparta'nın önemli bir tarihi mirası olarak öne çıkıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen cami bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.