Isparta’da midibüs devrildi, çok sayıda yolcu yaralandı

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Isparta Afyonkarahisar kara yolunda midibüsün kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Isparta Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkan midibüsün refüjde yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza yapan midibüsün Isparta Uluborlu arasında sefer yaptığı öğrenildi.

ISPARTA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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