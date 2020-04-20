Jandarmadan kaçak balık avcılarına operasyon

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılıkla ilgili yaptığı denetimlerde çok sayıda avlanmış balık, kerevit sepeti ve misina ağı ele geçirdi. Denetimlerde yakalanan şüphelilere toplam 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığı önlemek amacıyla sorumluluk sahasındaki sularda 1418 Nisan tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde Eğirdir ilçesi Eğirdir Gölü Sarıidris beldesi açıklarında kerevit avlamada kullanılan göle atılmış kerevit sepeti, Şarkikaraağaç ilçesi Beyşehir Gölü Belceğiz köyü kıyısında kaçak olarak avlanmış 320 kilo ölü ve 38 adet canlı sazan balığı, Sütçüler ilçesi Karacaören Barajı Melikler köyü kıyısında kaçak olarak avlanmış 5 alabalık, 23 sazan balığı ve balık avlamada kullanılan 300 metre fanyalı misina ağı, 1 şişme bot ile 2 kürek ele geçirdi. Denetimlerde yakalanan şüpheliler hakkında idari işlem başlatılarak, toplam 5 bin lira idari para cezası kesildi.

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