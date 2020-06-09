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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı İlk kurs hijyen eğitimi sertifikası için açıldı

İHA

Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar yeniden başladı İlk kurs hijyen eğitimi sertifikası için açıldı

Isparta Halk Eğitim Merkezi, normalleşme süreci kapsamında istihdama yönelik kurslarına başladı. İlk kurs, hijyen eğitimi sertifikası üzerine açıldı.
Yeni tip korona virüs salgını sonrasında halk eğitim merkezlerinde verilen kurslara ara verilmişti. Normalleşme süreciyle birlikte halk eğitim merkezlerindeki kurslar yeniden açılabiliyor. Bu kapsamda Isparta Halk Eğitim Merkezinde istihdama yönelik kurslar başladı. İlk açılan kurs ise korona virüsle de ilgili olan hijyen eğitimi sertifikası üzerine oldu. Eğitimler, maske ve sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirildi. 8 saat süren eğitimin sonunda kursiyerler sınava girerken, başarılı olanlara hijyen eğitimi sertifikası verilecek.

“Valilik izni ile kurslarımızı planladık”
Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem, Milli Eğitim Bakanlığının 1 Haziran itibariyle istihdama yönelik kursların valilik izinleri ile açılabileceği yönünde bir yazı gönderdiğini belirtti. Bu kapsamda Isparta Valiliği izni ile kursları açmaya başladıklarını kaydeden Karadem, “İlk başta tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin eğitimi, hijyen eğitimi ve İŞKUR’la birlikte açılan meslek edindirme kurslarımızı planladık. Özellikle hijyen eğitimi çok önemli. Bu kursumuz istihdama yönelik bir kurstur. Bu belgeyi alan vatandaşlarımız gıda sektöründe, kafe, lokanta ve turizm sektöründe çalışabilmektedir. Bu belge zorunlu bir belgedir. 20’şer kişilik gruplar halinde bu kurslarımızı başlattık. Kursumuz 8 saat sürüyor ve bir günde tamamlanıyor” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle 14 Mart’ta kapatılan kurslar için de telafi eğitimlerinin yapılacağını belirten Karadem, telafi eğitimlerinin yaz ayları boyunca devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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