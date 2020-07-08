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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

İHA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Eğirdir ilçesinde dün akşam Mustafa Şavklıyıldız’ın (29) kullandığı 32 FF 405 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Mustafa Şavklıyıldız ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan sürücü, durumunun ağır olması nedeniyle Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şavklıyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şavklıyıldız’ın cenazesi bugün şehir merkezinde toprağa verilecek.

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