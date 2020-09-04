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Eğirdir Gölü’ne 562 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

İHA

Eğirdir Gölü’ne 562 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Eğirdir Gölü ve göletlerde hem balık popülasyonunun devamını sağlamak hem de sportif balıkçılığın sürdürülebilirliği amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun katılımıyla Eğirdir Limanından Eğirdir Gölüne balık salımı programı gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan balıklandırma programı kapsamında Isparta sınırları dahilindeki su kaynaklarına, bu yıl toplam 600 bin adet sazan balığı (Cyprinus carpio) yavrusu Eğirdir Gölü başta olmak üzere diğer göletlere bırakılacak.
Balık salımı öncesi bir açıklama yapan Isparta Tarım ve Orman İl Müdür V. Eyup Adıgüzel “Bugün Eğirdir Gölümüz başta olmak üzere Ispartadaki 9 ayrı gölete balıklandırma faaliyetine başlayacağız. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından tahsis edilen 562 bin adet sazan balığı yavrusunu Eğirdir Gölümüzde, geri kalan diğer 38 bin adetini ise diğer göletlerimizde suyla buluşturacağız. Toplamda 600 bin adet sazan balık yavrusunu Ispartamızda suyla buluşturmuş olacağız” dedi. Adıgüzel, balıkların yaklaşık 67 ay sonra avlanabilir seviyeye gelebileceğini, balıkçılara ekonomik bir değer kazandıracağını belirtti. Isparta Tarım İl Müdür Vekili Eyup Adıgüzel sözlerinin sonunda Eğirdir Gölüne 2011 yılında 100 bin adet, 2017 yılında ise 450 bin adet sazan yavrusu bırakılarak stok takviyesi yapıldığını bildirdi.

Vali Seymenoğlu; “Göle sahip çıktığımız müddetçe kazanç sağlarız”
Isparta Valisi Seymenoğlu 600 bin adet yavru sazan balığını gölle suyla buluşturacaklarını belirterek temsili olarak balık popülasyonunun artış olacağı düşüncesiyle yaklaşık 562 bin adet yavru sazan balığını Eğirdir Gölüyle suyla buluşturduklarını söyledi. Vali Seymenoğlu: " Diğer kalanları ise arkadaşlarımızı farkı noktalardaki tatlı sularda, göletlere bırakacaklar. Hedefimiz doğa güzellikleri hem turizm anlamında yaşayan hem de yörede yaşayan insanlarımız için ev ekonomisine bir katkı sağlamasına fırsat vermek, bu yavru balıklar eminim ki birkaç yıl içerisinde zamanla büyüyecek anaç haline gelecek. Kendileri yavru bırakmış olacak.Gölden faydalanan balıkçılarımızın, gölün kenarında bulunan köylerimizdeki su dostu, göl dostu balıkçılıkla uğraşan ailelerimizin ekonomisine büyük katkı verecek. Eğirdir Gölümüz tatlı su gölü balıkçılığı anlamında önemli bir yere sahip. Özellikle kerevit üretiminde çok öneme sahip. Bu yıl elimizden geldiğince Tarım İl Müdürlüğümüz ve Jandarma tarafından yasak av zamanı fırsat buldukça, ihbar geldikçe veya denetimlerde kaçak avcılıkla mücadele etti. Bunun sebebi de balıkçı aileleri mağdur etmek değil tam tersine gelecek önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte Eğirdir Gölünde su ürünleri anlamında daha fazla ekonomik gelire fırsat vermek amacındaydı. O yüzden balıkçılarımız bizleri anlayışla karşıladı.sıkı denetimlerde bizlere ellerinden geldiğince yardımcı oldu. ve her fırsatta kaçak av yapanları kaymakamlığı, tarım il müdürlüğüne, jandarmaya ihbar ederek göle sahip çıkmış oldular.onun için ben gölden faydalanan bütün balıkçılarımıza canı gönülden tebrik ediyorum.Göle sahip çıkmalarını bundan sonra da devam ettirmelerini diliyorum.Şimdi salacağımız bu balıklar inşallah gölün bereketini arttırır. Yöre insanına kazanç sağlar. Göle sahip çıktığımız müddetçe de kazanç sağlarız” dedi.

Konuşmaların ardından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen balıklar Eğirdir Gölüyle buluştu.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen balıkların bırakıldığı göletler ve balık miktarları şöyle:
Eğirdir Bademli Göletine 2 bin 480 adet, Sarıidris Göletine Bin 100 adet, Sipahiler Göletine 5 bin 150 adet, Gönen Çatak Göletine 3 bin 670 adet, Kavat Göletine 3 bin 670 adet, Kızıldere Göletine bin adet, Şarkikaraağaç Yukarıdinek Göletine bin adet, Yalvaç Kuyucak Göletine bin 400 adet, Eğirdir Gölüne 562 bin adet yavru sazan balığı (Cyprinus carpio) salınacak.

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