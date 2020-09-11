Isparta Emrespor’dan Milletvekili Gökgöz’e plaket

Isparta'yı Bölgesel Amatör Futbol Liginde Gelendostsporla birlikte temsil edecek olan Emrespor'da yönetim ziyaretlerine devam ediyor. Kırmızısiyahlılar, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ü ziyaret ettiler. Ziyarette Kulüp Başkanı Ozan Gezer ve yöneticiler hazır bulundu.

Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ün Emrespor formasını giydiğini belirterek, takıma katkılarından dolayı teşekkür etti. Kırmızısiyahlılar, Milletvekili Gökgöz'e teşekkür plaketi, forma ve özel logolu Emrespor bardağı hediye ettiler.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emrespor'un yanında olduklarını ve gereken desteği vereceğini söyledi. Kendisinin de yıllarca Emrespor formasını giydiğini belirterek, “Emrespor’un altyapı ve akademi anlamında yaptığı çalışmaları başarılı buluyorum. Merdivenleri tek tek çıkmak lazım. Emrespor’a yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.