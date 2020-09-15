Ölümlü trafik kazasına karışan şahıs, şehir merkezinde yakalandı

–Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza sonrası olay yerinden kaçan şahıs saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

Kaza pazar günü IspartaAntalya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yöne giren M.T. idaresindeki 07 YV 427 plakalı otomobil, Hatice Ö. idaresindeki 32 HE 405 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hatice Ö. ile diğer araçtaki Hasan Gencer ile O.B.K. ve B.D. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken, Hasan Gencer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kazaya neden olduğu iddia edilen M.T. isimli şahıs kaçtı. Jandarma Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde M.T. isimli şahıs Isparta'da saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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