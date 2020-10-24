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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2)

DHA

Birlikte yaşadığı eski kocasını öldürüp, cesedini tandırda yaktı (2)


TUTUKLANDI
Isparta'nın Senirkent ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk annesi E.G.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Senirkent Adliyesi´nde yaklaşık 8 saat süren savcılık sorgusu ve mahkeme aşamasının ardından E.G. tutuklanarak, Isparta Cezaevi´ne gönderildi. Adliyeden çıkarılan E.G., cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, yanındaki jandarma ekibine "Çekmesinler" diye seslendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2020-10-24 21:13:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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