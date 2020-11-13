Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyünde Kovid19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalılığı nedeniyle 14 gün karantina kararı alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize 220 nüfuslu Yaka Köyü’nde COVID19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Aksu Yaka Köyü’nün 12 Kasım 2020 tarihi saat:18.00 itibariyle, 26 Kasım 2020 tarihi saat: 18.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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