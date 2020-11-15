Isparta'nın bir köyünde kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'nın bir köyünde kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı

İHA

Isparta'nın bir köyünde kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Harmanören köyünde Covid19 tedbirleri kapsamında kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı.
Konuyla ilgili Atabey Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Harmanören köyünde vaka sayılarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Harmanören köyü kahvehanesi ve camisi bugünden itibaren 10 gün süresince kapatılmıştır. Ayrıca hane ziyaretleri yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24 gün önce Tip1 diyabetli olduğunu öğrendi, 33 saat komada yattı Işıl Sude: “Günde en az 10 kez parmağımı deliyorum, sensör ve pompa setinin ödenmesini istiyorum”
YEREL HABERLER 24 gün önce Tip1 diyabetli olduğunu öğrendi, 33 saat ...
Isparta’da Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina 14 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Isparta’da Senir beldesi ve Kılıç köyündeki karantina ...
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülcü: "Isparta’yı örnek gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülcü: ...
Isparta Belediyesi HES kodu destek noktası açtı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi HES kodu destek noktası açtı
Isparta’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Isparta’da bir köy karantinaya alındı
“Türkiye’de her 100 madde bağımlısından 95’i erkek” Isparta’da annelere madde bağımlısı bir çocuğu nasıl tespit edecekleri anlatıldı
YEREL HABERLER “Türkiye’de her 100 madde bağımlısından 95’i ...
Gelendost Kaymakamı Alimoğlu: “Vaka artışımız korkunç seviyelerde değil”
YEREL HABERLER Gelendost Kaymakamı Alimoğlu: “Vaka artışımız korkunç ...
Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile EYUDER arasında ‘Eğitimde işbirliği protokolü’ imzalandı
YEREL HABERLER Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü ile EYUDER arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X