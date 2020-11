Eğirdir Gölü’nde dip çamuru temizliği DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin: "Amacımız, sezonluk tarımsal kirliliğin göle ulaşımını engellemektir"

Isparta’da Eğirdir Gölü’nde son yıllarda yaşanan kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından dip çamuru temizleme çalışması başlatıldı.

Eğirdir Gölü’nde dip çamuru temizliği çalışmaları KemerköprüKöprübaşı arası sahil şeridinde başladı. Çalışmaları AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de yerinde inceledi. Kemerköprü civarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Eğirdir Gölü, bizim göz bebeğimiz. Eğirdir Gölü gerek miktar, gerekse kalite yönüyle korumak yönünde birçok faaliyetimiz var. DSİ olarak bizim olduğu gibi kurum ve kuruluşların da faaliyetleri var. Eğirdir Gölü’nü hem korumak hem de gelecek nesillere daha güzel aktarmak adına adımlar atıyoruz. Bugünkü faaliyetimiz Eğirdir Gölü’ne deşarj olan derelerdeki çökelti durumundaki tarımsal atıkların göle inmesini engelleyerek bir an evvel temizlenmesi üzerine bir çalışma başlattık. Eğirdir Belediye başkanımızla birlikte bir sinerji oluşturarak onların da makine desteğiyle çalışmayı başlattık. Bu çalışmayı sadece Eğirdir'de değil, aynı zamanda Senirkent Pupa Çayı'nda ve Gelendost Yenice Çayı'nda da başlattık. Senirkent'teki çalışma devam ediyor. Eğirdir programı bitince de Gelendost Yenice’de deşarj olan dereler üzerinde çalışma yapacağız. Buradaki amacımız, sezonluk tarımsal kirliliğin göle ulaşımını engellemektir” dedi.



“Eğirdir Gölü’nü hem koruyacağız, hem geliştireceğiz”

Bu çalışmaların dönemsel faaliyetler olduğunu, bunların dışında yapısal bir takım projeler hazırlandığını ifade eden Şahin, “Eğirdir Gölü, bu bölgenin gözbebeği olması hasebiyle aynı zamanda can damarı. Eğirdir'de müthiş bir tarımsal potansiyel var. Türkiye'nin belki de en kaliteli meyvesi Eğirdir'de, Isparta'da üretiliyor. Bu yüzden biz Eğirdir Gölü’nü hem koruyacağız, hem geliştireceğiz hem de modern tekniklerle insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bütün bunları birlikte yapacağız. Bizim amacımız kalıcı, yapısal projelerimizle Eğirdir Gölü’nü tasarruflu kullanmak adına, meyvecilikte, tarımda tasarruflu kullanmak adına, vahşi sulamanın (açık sistem sulamanın) bir an önce kapalı sulama sistemine geçilmesi adına projelerimizi tamamladık. Ekonomik bütçe çerçevesinde çalışmalara başlayacağız. Bu da Eğirdir Gölü’nü korumak adına atmış olduğumuz adımlar" diye konuştu.



“Kirli atığın önlenmesi adına önemli bir çalışma”

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Eğirdir Gölü’nün kentin gözbebeği olduğunu söyledi. Gölü korumak adına milletvekilleriyle birlikte sürekli çalışmalar yaptıklarına değinen Gökgöz, “Eğirdir Gölü’ne gelen rüsubatı önleme, hem dip çamurunun temizlenmesi hem de gelen kirli atığın önlenmesi adına Devlet Su İşleri'nin başlatmış olduğu bu projeyi bizler, belediye başkanlarımızla beraber iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Dip çamurunun ve atıkların temizlenmesi ile beraber yetkililerimiz yine çözelti havuzlarını da yaparak Eğirdir Gölü’ne gelecek etken maddelerin de göle gelmesini engelleyecek. Doğal arıtma sistemi adını verdiğimiz bu sistemin de Eğirdir Gölü’nü kurtarma noktasında büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan vahşi sulamanın önüne geçmek, damlama sulamanın daha yaygınlaştırılması adına Dünya Bankasınca onaylanan projeyle inşallah Atabey Ovası'nda damla sulamaya geçeceğiz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğirdir Gölü’nün hem içme suyu hem de sulama suyu olarak kullanılması noktasındaki hassasiyetimizi yineliyoruz. Vatandaşlarımızın da suyu israf etmeden itinalı davranmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

