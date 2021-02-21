Memurluktan emekli oldu, kendini ahşap oymacılığına verdi Emeklilikteki vaktinin çoğunu hobi amaçlı kurduğu ahşap oymacılığı atölyesinde geçiren Nurettin Kabalak: “Gençlerimiz gelsinler, ben onlara öğretirim” “Boş durmayı sevmeyen birisiyim, hobi amaçlı bu işle uğraşıyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memurluktan emekli oldu, kendini ahşap oymacılığına verdi Emeklilikteki vaktinin çoğunu hobi amaçlı kurduğu ahşap oymacılığı atölyesinde geçiren Nurettin Kabalak: “Gençlerimiz gelsinler, ben onlara öğretirim” “Boş durmayı sevmeyen birisiyim, hobi amaçlı bu işle uğraşıyorum”

İHA

Memurluktan emekli oldu, kendini ahşap oymacılığına verdi Emeklilikteki vaktinin çoğunu hobi amaçlı kurduğu ahşap oymacılığı atölyesinde geçiren Nurettin Kabalak: “Gençlerimiz gelsinler, ben onlara öğretirim” “Boş durmayı sevmeyen birisiyim, hobi amaçlı bu işle uğraşıyorum”

Isparta’nın Sav beldesinde yaşayan Nurettin Kabalak, memurluktan emekli olduktan sonra evinin bir bölümünde hobi amaçlı ağaç oymacılığı atölyesi kurdu. Emekliliğinin tadını atölyede vakit geçirerek çıkaran Kabalak, bir de eski eşyalardan oluşan mini bir müze oluşturdu.
Sav Belediyesi’nde 33 yıl memur olarak görev yaptıktan sonra geçen yıl emekliliğe ayrılan 57 yaşındaki Nurettin Kabalak, birkaç yıl önce hobi olarak başladığı ağaç oymacılığı merakını geliştirerek, evinde bir atölye oluşturdu. Emeklilikteki vaktini çoğunlukla atölyesinde geçiren Kabalak, at arabasından kılıca, minyatür evlerden otomobillere kadar birçok ahşap el emeği ürün üretiyor. Ahşaptan ürettiği ürünleri atölyesinde sergileyen Kabalak, gelen ziyaretçileri de boş göndermiyor. Aynı zamanda atölyesinin yanında eski eşyalardan oluşan mini bir müze de oluşturan Nurettin Kabalak, her bir eşyaya gözü gibi bakıyor.
Memur emeklisi olduğunu belirten Nurettin Kabalak, boş durmayı sevmediğini söyledi. Komşularının ve vatandaşların talebiyle de ürün ürettiğini ifade eden Kabalak, “Bundan haz alıyorum. Burada ahşap oymacılığı yapıyorum. 34 yıllık bir olay. Atalarımız bu işi seviyormuş. Abim de bu işi çok severdi. Biz de bu işi kaptık herhalde. Bunları elimizden geldiği kadar yapıyoruz” dedi.
Zevkine göre birçok ahşap ürün ürettiğini kaydeden Kabalak, “Isparta at arabası, kağnı, minyatür ev aletleri, el arabası, çocuk beşiği, keser sapı, tahta çekiçler gibi elimize ne geliyorsa yapıyoruz. Büyük bir zevk alarak yapıyorum bu işi” diye konuştu.

“Gençlerimiz gelsinler, ben onlara öğretirim”
Gençlere ‘boş durmamaları’ tavsiyesinde bulunan Kabalak, “Gençlerimiz gelsinler, ben onlara öğretirim. Ben bu işi kendim öğrendim. Kimse bana şunu şöyle yapacaksın, bıçağı böyle tutacaksın demedi. Sav’da bu işi yapan birkaç arkadaşla birbirimize gidip geldik. Birbirimize yardımcı olduk. Şimdilik bu işi başardık” dedi.

“Eski eşyalardan mini müze oluşturdum”
Nurettin Kabalak, ahşap oymacılığını hobi amaçlı yaptığını belirterek, atölyesine çok fazla ziyaretçi geldiğini söyledi. Atölyenin yanında mini bir müze oluşturduğunu ve bu müzede eski eşyaların yer aldığını belirten Kabalak, “Eskiden dedelerimizin, atalarımızın kullanmış olduğu eşyaları değerlendiriyoruz. Bazen çocuklar gelip ‘biz bunu mu kullanmışız’ diye soruyor. Geçmişimizi asla unutmamalıyız. Şimdi Z kuşağı diyorlar. Ben bu duruma üzülüyorum. Çünkü geçmişimizi unuttuk. Atımıza, kurdumuza, kılıcımıza ve zemherimize sahip çıkmalıyız. Yoksa hiçbir şeyde başarılı olamayız” diye konuştu.
Eski eşyaları köylerdeki evlerden temin ettiğine değinen Kabalak, “Buraya gelen bir ziyaretçi bir daha geldiğinde ‘Benim evimde bunlar var, atacak yer arıyorduk. Bunları senin buraya koyalım, benim adımı yazın’ diye söylüyorlar. Bende 200 yıllık lambalar var. Bıçak ve kamalar var. Bunları isimleri deftere not alarak, buraya alıyoruz. İleride buraya sığmaz hale gelirse kasabamızda bir müze yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da firari şahıs saklandığı adreste yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da firari şahıs saklandığı adreste yakalandı
Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek “44 mahalle muhtarı kenetlendik, başkanımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek “44 mahalle muhtarı ...
Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, ...
Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard Yarışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard ...
Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi Ruhsatsız silahlar gardırop ve kova içerisinde poşete saklanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız ...
Isparta’da 13 adet sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 13 adet sahte para ele geçirildi
Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, kurtardı
YEREL HABERLER Tasması demire takılan köpeği imam fark edip, ...
Isparta halısı minyatürleşti, somut olmayan kültürel miras unvanı aldı Isparta’da halı tezgahları küçüldü, minyatür halıcılık gelişti Minyatür halı hediyelik eşya olarak kullanılıyor Halı dokumacısı İhsan Akkuş: “Isparta halısı hediyelik ürün haline dönüştü” “Türkiye’nin birçok ilinde Isparta’dan temin edilen malzemelerle minyatür halı dokunuyor”
YEREL HABERLER Isparta halısı minyatürleşti, somut olmayan kültürel ...