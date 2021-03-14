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Kurumuş ağaçları el örgüsü ürünlerle süsleyip kesilmesini önlediler

İHA

Kurumuş ağaçları el örgüsü ürünlerle süsleyip kesilmesini önlediler

Isparta’nın Atabey ilçesinde bulunan tarihi Ertokuş Medresesi’nin bahçesindeki kuruyan ağaçlar, kadın kooperatifi üyelerinin geliştirdiği bir proje ile kesilmekten kurtuldu. Ağaçlar el emeği örgülerle süslenerek tarihi Ertokuş Medresesi ve Feyzullah Paşa Camii bahçesine ayrı bir güzellik kattı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun yönlendirmesi ve desteğiyle gün geçtikçe sayıları artan kadın kooperatifleri sadece kadınların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlamıyor. Kadınlar aynı zamanda ürettikleri projelerle yaşadıkları topluma da renk katıyor. Gülümse Isparta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, kurumuş ağaçları doğaya yeniden kazandırdılar. Kooperatif üyeleri, Ertokuş Medresesi ve Feyzullah Paşa Camii bahçesinde kurudukları için kesileceklerini öğrendikleri ağaçları ördükleri örgülerle süsleyerek kesilmesini önlediler. Kooperatif üyelerinin hayallerinden çıkarak örgüye dökülen gül, lavanta, nazar boncuğu, çiçek, mantar gibi onlarca desen kuru ağaçlara ayrı bir güzellik kattı. Üyelerin rengarenk motifleriyle süslenen ağaçlar ise kooperatifin ismi gibi yeniden gülümsemeye başladı.

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