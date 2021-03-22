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Minik yürekler Romanya ile kukla kardeşliği kurdu ‘Kukla Arkadaşlarım’ projesi ile Romanya’daki yaşıtlarıyla kültürel etkileşim kuruyorlar

İHA

Minik yürekler Romanya ile kukla kardeşliği kurdu ‘Kukla Arkadaşlarım’ projesi ile Romanya’daki yaşıtlarıyla kültürel etkileşim kuruyorlar

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesindeki Sevil Anaokulu öğretmen ve öğrencileri eTwinning kapsamında Romanya’daki bir anaokulu ile ortaklaşa ‘Kukla Arkadaşlarım’ projesi yürütüyor. Proje kapsamında öğrenciler hayalini kurdukları kuklaları yapıp onları yine kendi hayal dünyalarında konuşturuyorlar.
Senir beldesindeki Sevil Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde önemli bir proje yürütüyor. Türkiye’nin farklı illerindeki 9 ve Romanya’daki 2 öğretmen ile öğrencilerinin yer aldığı ‘Kukla Arkadaşlarım Projesi’ kapsamında minikler hem kendilerini geliştiriyorlar hem de bunu yaparken oldukça eğleniyor. Sevil Anaokulu Müdüresi Asuman Kök, öğretmenler Emel Yıldırım, Hatice Bayrakçı ve Melike Koç rehberliğinde yürütülen projede çocuklar tamamen kendi hayal dünyasındaki kuklaları oluşturup onları konuşturuyor.
“Öğrenci merkezli bir proje”
Emel Yıldırım, Romanya ile ortaklaşa yürüttükleri projenin tamamen öğrenci merkezli olduğunu belirtti. Kendilerinin sadece rehberlik ettiğini ifade eden Yıldırım, “Her şeyi öğrencilerimiz yapıyor. Farklı kuklalar üretip onları kendileri konuşturuyorlar. Her çocuk okulunu, bulunduğu bölgeyi tanıtıyor. Şehrini ve ülkesini tanıtıyor. Bunu 11 öğretmen ve tüm öğrencilerin katılımıyla yapıyoruz” dedi.
“Çocuklar hayal dünyalarındaki kuklaları yapıyor”
Öğrencilerin kendi kuklalarını oluşturduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu durum tamamen kendi hayal gücü. Çocuk kendisi üretiyor ve konuştururken de kendi diliyle konuşturuyor. Biz müdahale etmiyoruz. Her hafta etkinliklerimiz oluyor. Örneğin bu hafta yüzük ve parmak kuklası yapacağız diyelim öncesinden velilerimizi ve çocuklarımızı bilgilendiriyoruz. Bunu da pandemi dolayısıyla canlı ders şeklinde uzaktan eğitimle sağlıyoruz. Online yapıyoruz. Tüm öğrencilerimiz katılıyor” diye konuştu.
“Çanakkale Zaferiyle ilgili etkinliğimizden oldukça etkilendiler”
Romanya’daki öğrencilerle Türk Bayrağı ve Romanya Bayrağı yaptıklarını belirten Emel Yıldırım, bu durumun sevgi temalı olduğunu söyledi. Romanyalı öğrencilerin Türk Milli Marşı’nı ezberlediğini ifade eden Yıldırım, “Biz de onların milli marşını ezberledik. Tabi bunu her ülkenin kendi diliyle ezberledik. Son olarak Çanakkale Zaferi ile ilgili çok güzel bir etkinlik yaptık. Romanya ortağımız bunu kendi öğrencilerine aktardı. Oldukça etkilendiler. Bu Sevil Anaokulu olarak ilk projemiz. Bu proje 30 Nisan’da bitecek. Çocuklarımızın yaşı ve seviyesine göre diğer projelere de katılacağız” dedi.

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