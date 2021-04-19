Belediyenin satışa çıkardığı otele talip çıkmadı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde belediye tarafından satışa çıkarılan otele talip çıkmadı.

Otelin satış ihalesi Eğirdir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Muhammen bedeli 20 milyon 500 bin TL olarak belirlenen otelin satış ihalesine katılan olmadı.

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