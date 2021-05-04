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Şimşek: "Play-Off maçların ambiyansı çok farklı "

İHA

Şimşek: "Play-Off maçların ambiyansı çok farklı "

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta sezonu dördüncü sırda bitiren Isparta 32 Spor’da PlayOff’a kalmanın sevinci yaşanıyor. 6 Mayıs Perşembe günü Isparta’da İçel İdmanyurduspor’la PlayOff’un ilk maçında karşılaşacak olan pembeyeşillilerde Teknik Direktör Hakan Şimşek açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Şimşek, “ “İlk önce Atakan Başkanıma bana bu görevi verdiği için kendisine son teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız bu görevi en iyi şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olsun. İlk geldiğimizde takım anlamında ilk 3 hafta istemediğimiz sonuçlar aldık. Özgüven, fizik eksikliği takımı olumsuz anlamda etkilemiştir. Bunları düzeltme anlamında ekibimle birlikte oyun sistemimizi ve oyuncularımızdan saha içerisinde neler yapabileceklerini anlattık. Sağ olsunlar futbolcularımız sezon bitimine 9 haftada kalsa bizler, onlar ve yönetim anlamında hiçbir zaman olumsuz bir düşünce içerisinde olmadır. PlayOff’u hak etmiştik. 4. Sıraya geldik” dedi.
PlayOff’la ilgili umutlu konuşan Şimşek, “Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige çıkan iyi sıralama içerisinde olan 23 takımdan biriyiz. İlk yılda PlayOff’u yakalamak çok önemli. Kümede kalsın denilen bir ortamda PlayOff noktasına soktular. PlayOff’un ambiyansı çok farklı. PlayOff daha motive geçecek. Takım anlamında ivme yakaladık. Son haftalarda PlayOff’u yakalamamız ve hırslı olmamız dolayısıyla avantajlı giriyoruz. En iyi skoru almak için mücadele edeceğiz. İçel karşısında ilk turu geçip 2. Tura da avantajlı giriyoruz. Gece oynansın diye istememizin nedeni ise yaz sıcakları geldi. Bu nedenle 20.30’da oynanacak. İnşallah hazırlıklarımız sürüyor. Buradaki maçın ardından 23 önceden de Mersin’e gideceğiz. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.
Isparta’ya 2. Lig kupasını getirmek için çok çalıştıklarını dile getiren Teknik Direktör Şmişek, “Pandemi dönemi bütün futbol camiasını etkiledi. Seyircisiz maç bana çok anlamsız geliyor. Daha önceden de garantileyebilirdik. Seyircisiz çok sıkıntı yaşıyoruz. Onların desteklerinin ve gönüllerinin bizim yanımızda olduğun biliyorum. Zaman zaman taraftarlarımız bizleri ziyaret ediyorlar. İnşallah en kısa sürede pandemi dönemini atlatıp final maçında seyircimize müsaade ederler. İnşallah seyircimizle birlikte bu şehre yakışan 2. Lig kupasını getiririz diyorum” dedi.

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