Üniversiteli Gamze cinayetinde duruşma tam kapanma nedeniyle ertelendi



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Gamze Esgicioğlu'nun (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (25) ve tutuksuz M.K.'nin yargılandığı davanın duruşması, tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesi dikkate alınarak, ertelendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden 2019'da mezun olan ve kentte bulunan çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, geçen yıl 13 Ekim günü saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hasan Bölüm, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Gamze Esgicioğlu'na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi saptandı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, tutuksuz sanık M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Bölüm SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatlar, sanık ve mağdur yakınları katılmadı. Duruşma, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesi dikkate alınarak, 1 Temmuz tarihine ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-05-06 13:53:04



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