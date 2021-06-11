Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA´da yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan Muhammet Süzen (30), yakalanıp tutuklandı. Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için 2 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı.
Olay 10 Haziran günü Isparta Eğirdir´e bağlı Aşağı Gökdere köyünde gerçekleşti. Hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteyner çalındı. İnşaat firmasının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları araştırmada, çalınan konteynerleri il merkezindeki Hurdacılar Sitesinde buldu. Konteynerleri Muhammet Süzen´in 16 bin 300 liraya sattığı bilgisine ulaşan jandarma, Eğirdir´de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranması bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
TAŞIMAK İÇİN VİNÇ VE TIR KİRALAMIŞ
Muhammet Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için de 2 bin 500 lira ödeme yaptığı tespit edildi.
Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Süzen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2021-06-11 22:14:28
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