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Isparta’da 7 ülke ve 57 şehirden 240 bisikletçi pedal çevirecek

İHA

Isparta’da 7 ülke ve 57 şehirden 240 bisikletçi pedal çevirecek

Isparta Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Festivali’ne 7 ülke ve 57 şehirden 240 bisikletçi katılacak. 3 gün sürecek festival taşımalalı ve kamplı şekilde gerçekleştirilecek.
Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet grubu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Festivali 25 Haziran Cuma günü Eğirdir Altınkum Plajı’ndan saat 09.00’da start alacak. Aksu, Sütçüler ve Manavgat Köprülü Kanyon’da son bulacak 3 günlük festivalde bisikletçiler 172 km’lik parkurda pedal çevirecek.
Festivale katılacak bisikletçilerden bir grup, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. TIEB Bisiklet Gurubu Kurucusu ve Bisiklet Festivalleri Derneği (BİFESTDER) Başkanı Mehmet Döner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugüne kadar kendilerine ve sporculara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgiler verdi.

“Katılımcılarımız Isparta’nın doğasıyla buluşacak”
Ispartalı bisikletçi ve TIEB Kurucusu, BİFESTDER Başkanı Mehmet Döner, 1.festivalde Başkan Başdeğirmen’in kendilerine çok büyük katkılarda bulunduğunu ve yaptıkları etkinlikle şehri tanıttıklarını, misafirlerin şehirden büyük bir mutluluk içerisinde ayrıldığını söyledi. Bu yıl da belediyenin destekleriyle en iyi şekilde festivali tamamlayacaklarını dile getiren Döner, “Taşımalı kamp sistemi çok külfetli bir organizasyon. Bu organizasyonu belediyemizin desteği olmadan gerçekleştiremezdik. Başkanım festivalin hem toplanma hem bitiş günü için bize çok destek oldu bundan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Katılımcılarımız, Isparta’nın doğasıyla buluşacak. Başkanımıza spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Isparta’mız gezilmeye, görülmeye, kalınmaya değer bir yerdir”
Isparta’daki festivale katılacak olan bisikletçileri şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ülkemizin bir çok ilinden dostlarımızla beraberiz. Festivalimize büyük bir ilgi ve alaka göstermişler. Bisikletçilerimiz Eğirdir Altınkum’dan start verecekler ve üç gün sürecek 172 km’lik bir parkurda pedal çevirecekler. Bisikletçilerimize sağlıklı, zararsız, kazasız bir etkinlik diliyorum. Bizler bu tür etkinliklerin yapılmasında her zaman sizlerin yanındayız. Sporcu deyince akan sular duruyor. Spora, sporcuya destek vermek, önünü açmak, sponsor olmak arzu ettiğimiz çalışmalar. Yurt dışından gelen bisikletçilerimiz de var. gerek yurt içinden gerek yurt dışından sporcuların Isparta’mızda olması, şehrimizle ilgili bilgileri toplaması, fotoğraflar paylaşması bizim bilinirliğimizi artıracak güzel çalışmalar. Her zaman bu etkinliklerin yanındayız. Isparta’mız gezilmeye, görülmeye, kalınmaya değer bir yerdir” diye konuştu.

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