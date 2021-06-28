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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

DHA

Isparta'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında SenirkentYalvaç dört yol kavşağında meydana geldi. Mustafa Tuna Basançelebi yönetimindeki 78 AAH 092 plakalı otomobille Ali Gümüş yönetimindeki 32 NC 530 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Ali Gümüş ile yanındaki Aynur Gümüş, Sultan Eroğlu, Gülsüm Cevizkaya, Zehra Kiraz, diğer aracın sürücüsü Mustafa Tuna Basançelebi, beraberindeki Damla Basançelebi, Emrah Köprü ve Cavit Şengül yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-06-28 14:08:13

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