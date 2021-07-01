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Öldürülen Gamze'nin babası: Ömür boyu yatsa da kızım geri gelmeyecek

DHA

Öldürülen Gamze'nin babası: Ömür boyu yatsa da kızım geri gelmeyecek


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Gamze Esgicioğlu'nun (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (25) ve tutuksuz M.K.'nin yargılandığı davanın duruşması, mahkeme başkanının görev değişikliği nedeniyle ertelendi. Duruşma sonrası konuşan Mehmet Esgicioğlu, "Dosyalar incelenecek ve 21 Eylül'de inşallah karar verilecek. Kararı mahkemeye bırakıyoruz. Ömür boyu yatsa da kızım geri gelmeyecek" dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden 2019'da mezun olan ve kentte bulunan çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, geçen yıl 13 Ekim günü saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hasan Bölüm, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ
Gamze Esgicioğlu'na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi saptandı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, tutuksuz sanık M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Bugün Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gamze Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu, bazı yakınları, tutuksuz sanık M.G. ve tarafların avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Hasan Bölüm ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti başkan değişikliği nedeniyle kararın bir sonraki celsede verilmesine karar vererek, duruşmayı 21 Eylül tarihine ertelediğini açıkladı.
'ADALETE GÜVENİMİZ SONSUZ'
Duruşmadan sonra ailenin avukatı Fatih Durmaz, acılı baba Mehmet Esgicioğlu ile gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Mahkeme başkanının görev yeri değişikliği nedeniyle heyet, karar duruşmasını bir sonraki celseye bıraktı. Biz geçen celse açıklanan mütalaaya karşı açıklamamızı yaptık ve bu olayda adı geçen sanık M.B.'nin de şüpheli Hasan Bölüm ile fikir ve eylem birliği içerisinde bu suçu işlediğini iddia ederek aynı suçtan cezalandırılması talebimizi mahkeme heyetine ilettik. Olayın oluş şekline baktığımızda yaralama olayından sonra ambulansın 3540 dakika beklendikten sonra arandığı ve bu süre zarfında delillerin fikir birliği içerisinde yok edilmeye çalışıldığı açıktır. Ailenin avukatı olarak biz her türlü hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Adalete güvenimiz sonsuz. Olumsuz durum olması durumunda hem istinaf yoluyla hem de Yargıtay yoluyla bu haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İnşallah son kadın cinayeti olur. Özellikle Ankara Barosu Kadın Cinayetlerini Önleme Bürosu'ndan gelen meslektaşlarıma da desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz sanıkların kanunlarımızda öngörülen gerekli cezayı en yüksek hadden almalarını temenni ediyoruz. İnşallah da öyle olacak."
'ÖMÜR BOYU YATSA DA KIZIM GERİ GELMEYECEK'
Gamze Esgicioğlu'nun babası Mehmet Esgicioğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Avukatımızın da dediği gibi mahkeme heyetinin değişmesiyle karar verilmedi. Dosyalar incelenecek ve 21 Eylül'de inşallah karar verilecek. Kararı mahkemeye bırakıyoruz. Ömür boyu yatsa da kızım geri gelmeyecek. Mahkeme kararı verecek."DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2021-07-01 14:33:54

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