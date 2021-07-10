Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma Vinç operatörü telefonla oynadı, askıdaki işçi önlemsiz metrelerce yükseğe çıktı

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Isparta’da güvenlik önlemi almadan vinçle metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Kaymakkapı Meydanı’nda orta refüjdeki reklam panosunda çalışma yapan bir firmanın işçileri iş güvenliğini hiçe saydı. Vinç operatörü, cep telefonuyla oynadığı sırada bir işçi askıda asılı şekilde hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıktı. Yapılan çalışmayı şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Fotoğrafta vinç operatörünün cep telefonuyla oynadığı sırada işçinin de askı ile metrelerce yüksekte olduğu görülüyor.

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