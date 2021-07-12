Isparta’da piyano resitali sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Isparta Belediyesi’nin katkıları ve ev sahipliğinde Uluslararası Ada ülkesi Sanatçıları 1.Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Isparta Meydan AVM, Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Festival, resim, grafik, müzik, karikatür, el sanatları ve edebiyat temalarından oluşan sergi açılışı ile başladı. 70 ülkeden 450 sanatçı ve eserlerinin yer aldığı festival “100 yıl sonrasına mektuplar” sergisi ile start alırken festivalin akşamki bölümünde ise Rapsodi Trio Konseri ile Piyano Resitali yer aldı.

Belediye Kültür Merkezinde akşam saat 20.30’da ilk olarak Piyanist Adil Levent Yüksel, Keman Pelin Özkan Köse, Solist Neşe Ebru Yüksel tarafından Rapsodi Trio Konseri gerçekleştirilirken, ardından Piyanist Tutu Aydınoğlu, Piyanist Musfiq Guliyev, Keman Tahmine Abdullayeva’nin Piyano Resitali yer aldı. Sanatçılar birbirinden değerli eserlerle sanatseverlere güzel bir akşam yaşattı.

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