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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşmeyle seferlerine başlayacak olan Göller Ekspresi Isparta’ya geldi

İHA

Normalleşmeyle seferlerine başlayacak olan Göller Ekspresi Isparta’ya geldi

Covid19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Ispartaİzmir arasındaki Göller Ekspresi, normalleşme kapsamında yeniden raylardaki yerini aldı. Göller Ekspresi ilk sefer için Isparta Garı’na geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından 2008 yılında yapım ve onarım çalışmaları kapsamında seferlerine ara verilen Ispartaİzmir Basmane arasındaki Göller Ekspresi, 11 yıl aradan sonra 2019 yılının Ekim ayında seferlerine yeniden başlamıştı. Ancak geçen yıl Mart ayında başlayan Covid19 salgını nedeniyle Göller Ekspresi’nin seferlerine yine ara verilmişti. Normalleşme kapsamında Akdeniz’i Ege’ye bağlayan tren seferleri bugün itibariyle yeniden başlıyor.
Ispartaİzmir seferini yapacak olan Göller Ekspresi, saat 14.30’da Isparta Garı’na geldi. Gar personeli ve vatandaşlar tarafından karşılanan Göller Ekspresi saat 22.30’da yolcularını alarak, İzmir’e doğru harekete edecek. Her gün karşılıklı olarak Ispartaİzmir seferlerini sürdürecek olan Göller Ekspresi için bilet fiyatının 50 lira olarak devam edeceği belirtildi.
“Türkiye’de tren yolculuğunu deneyimlemek istedik”
Isparta Garı’na gelen vatandaşlar da Göller Ekspresi için sıraya girerek bilet almaya başladı. Almanya’dan ailesiyle birlikte geldiğini belirten Ayhan Küçükşahin, çocuklarının Türkiye’de ilk kez trene bineceğini söyledi. Küçükşahin, “Çocuklarla İzmir’e gitmek için bilet almaya geldik. Biz yurtdışından geliyoruz. Çocuklar bir deneyim kazansın istedik. Almanya Frankfur’ta trene biniyorduk, burada da nasıl olacak, bir manzara seyredelim, binelim istedik” dedi.

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