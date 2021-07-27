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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz’da yapılan 1 milyoncu aşının Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde uygulandığına dair bir fotoğrafı paylaştı.

Türkiye’de dün 1 milyonuncu Covid19 aşısı Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’nde 51 yaşındaki Hatice Mermer’e uygulandı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının uygulanma anına ait bir fotoğraf paylaştı.

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