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Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.45 sıralarında 105. Cadde üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan İsa Kırıcı yönetimindeki 32 AD 721 plakalı otomobil, benzin istasyonuna girmek için sola dönmek isteyen Eyüp Sivri’nin kullandığı 32 ABN 617 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Benzin istasyonundaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Sivri, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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