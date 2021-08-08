Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında

DHA

Sütçüler orman yangını, büyük ölçüde kontrol altında


Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 7'nci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 7 gündür helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale ediliyor. Dün akşam 15 dakika devam eden sağanağın da etkisiyle söndürme çalışmalarında büyük yol katedildi. Özellikle Çandır, Kızıllı ve Yıldız mahallelerinde yoğunlaşan alevler, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyordu. Sağanak ile birlikte bu bölgelerde de yangının yayılım hızı düştü.
YANGININ ÇEVRESİ SARILDI
Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle Yazılı Kanyon etrafında bulunan tepelerde zaman zaman rüzgarın da etkisiyle parlamalar meydana geliyor. Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları, helikopter ve söndürme araçlarıyla hem havadan hem karadan devam ediyor. En kısa sürede yangın tamamen söndürülmüş olacak" diye konuştu.
Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgede bulunan çok sayıda itfaiye aracının Muğla'da halen devam eden yangın bölgesine sevk edildiği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN
2021-08-08 13:30:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sütçüler’deki yangın bölgesinde yağmur sevinci Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış yangın bölgesinde etkili oldu
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangın bölgesinde yağmur ...
Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün (2)
YEREL HABERLER Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün (2)
Kara Havacılık Okulu’ndan yangın helikopterlerinin sorti sayılarını artıracak destek
YEREL HABERLER Kara Havacılık Okulu’ndan yangın helikopterlerinin ...
Sütçüler’deki yangın 2 noktada devam ediyor
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangın 2 noktada devam ediyor
Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
YEREL HABERLER Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün
Sosyal medya fenomeninden Isparta’ya yardım tırı
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeninden Isparta’ya yardım tırı
Süleyman Demirel Havalimanı’nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
YEREL HABERLER Süleyman Demirel Havalimanı’nda yangınlarla ...
Sütçüler’deki yangın 5’inci gününde 3 bölgede devam ediyor
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangın 5’inci gününde 3 bölgede devam ...
Sütçüler'deki orman yangınında 5'inci gün
YEREL HABERLER Sütçüler'deki orman yangınında 5'inci gün
Sütçüler’deki yangında alevler arasından çıkan çekirgeye su içirdi
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangında alevler arasından çıkan ...
Sütçüler’deki yangına havadan gece müdahalesi
YEREL HABERLER Sütçüler’deki yangına havadan gece müdahalesi
Sütçüler'deki orman yangını, 4'üncü gününde (2)
YEREL HABERLER Sütçüler'deki orman yangını, 4'üncü gününde (2)