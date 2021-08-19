'Borç' cinayetinin şüphelisi: Zarar verecekleri korkusuyla ateş ettim (2)

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TUTUKLANDI

Isparta'da, borç nedeniyle çıkan tartışmada ortağı Metin Yiğit'e tüfekle ateş ederek, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Mahmut Samur'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Samur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-08-19 16:52:54



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