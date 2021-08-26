Isparta Belediyesi vezneleri 30 Ağustos’ta hizmet verecek

Isparta Belediyesi 7326 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin borçlarını ödeyebilmeleri için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümünü 09.0017.30 saatleri arasında açık tutacak.

7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükellefler için sağlanan yeniden yapılandırma imkânı 31 Ağustos 2021 Salı günü sona eriyor.

Isparta Belediyesine, su, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, harçlar, işgal harçları ve buna benzer borçları bulunan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da mesai yapacak.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamada, “Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü 30 Ağustos Pazartesi günü saat 09:0017:30 arasında borç yapılandırma servisi vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 7326 sayılı kanunda belirtilen hususlardaki yapılandırma maddeleri için son gün olan 31 Ağustos salı günü mesai bitimine kadar borç yapılandırmalarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yapabileceklerdir” denildi.

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