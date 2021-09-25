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Isparta'da 17 yaşındaki Alişan, 3 gündür kayıp

DHA

Isparta'da 17 yaşındaki Alişan, 3 gündür kayıp


Kemal ERBEN/ EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, gezmek için evden ayrıldığını söyleyen Alişan Soylu'dan (17) 3 gündür haber alınamıyor. Baba İsmail ve anne Ayşe Dilek Soylu, çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, polis ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor. 
Aksu'da ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine polis ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatılırken, henüz izine rastlanılmadığı öğrenildi. 
Aksu'da balık havuzlarında işçi olarak çalışan İsmail Soylu, "Ben işteydim. İşten gelmeden önce evden çıkmış, haber alamıyoruz. Telefonu çalıyor fakat nerede olduğunu bilmiyoruz. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. İçine kapanık, duygusal bir çocuk. Kaybolmadan önceki akşam son konuşmamızda 'Baba ben bir gezip geleceğim' dedi. 10 dakika gezip geldi. Görenler, duyanlar olursa bize ulaşsınlar" dedi.
Anne Ayşe Dilek Soylu ise "Hiçbir bilgim yok nereye gittiğinden, en son buradan gitti. Bize geri dönüş yapmadı. Hiç böyle bizi habersiz bırakmazdı" diye konuştu.
Ailenin ev sahibi Hasan Demiraslan da "Alişan'ı kaybolduğu gün gördüm, kendisi gayet sakin, iyi bir çocuktu. Bana 'Hacı amca ne yapıyorsun, nasılsın' derdi. İçine kapanık, iyi bir çocuk" dedi.
Alişan Soylu'nun geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-09-25 12:52:30

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