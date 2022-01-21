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Karne töreninde okuduğu şiiri unutan öğrenciyi Milli eğitim Müdürü desteği İl Milli Eğitim Müdürü şiiri, unutan öğrenciye eşlik etti

İHA

Karne töreninde okuduğu şiiri unutan öğrenciyi Milli eğitim Müdürü desteği İl Milli Eğitim Müdürü şiiri, unutan öğrenciye eşlik etti

Isparta'da 476 okulda, 79 bin 751 öğrenci ve 6 bin 769 öğretmen, bugün düzenlenen karne töreni ile yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler, 2021 2022 eğitimöğretim yılında karne töreni için okulda etkinlik düzenledi. Etkinlik sırasında okuduğu şiiri unutan öğrenciye, İl Milli Eğitim Müdürü eşlik etti.
Öğrenciler, 20212022 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 2 hafta sürecek tatile ‘Merhaba' dedi. Öğrencileri mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İstiklal Mahallesi'ndeki Yılmaz Şener İlkokulunda düzenlenen karne sevincine ortak oldu.
Karne töreninde konuşan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Baydur, Öğrencilere yarıyıl tatilinde Isparta’nın eşsiz güzelliklerini gezmelerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"6 Eylül 2021’de başlatmış olduğumuz bu yolculuğumuzu ilk dönemini bitirmenin ve bu süreçte okulları açık tutma, eğitime ara vermemek için gösterdiğiniz ilgi için idarecilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci dönemde de okullarımızı kapatmadan devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerim bir dönemi birlikte tamamladık ders notlarınız ne olursa olsun onları bir değerlendirme olarak görerek şu 15 tatil sürecini iyi değerlendirerek, doğaya dokunarak, kitap okuyarak film izleyerek ve ailenizle bol bol vakit geçirerek değerlendirin. Lütfen Davraz'a çıkınız, lütfen Gölcük'ü geziniz bu tatilinizi iyi geçirin."

Milli Eğitim Müdürü ile birlikte şiir okudu
Yılmaz Şener İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sırasında şiir okumak için sahneye çıkan 4/A sınıfında eğitim gören Yağmur Ece Çağdaş, şiirini okuduğu sırada heyecandan şiiri unuttu, bunun üzerine sahneden inmek isteyen Çağdaş’a İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur sahneye koşarak öğrenciyi sakinleştirmeye çalıştı. Öğrenciyle biraz konuşan Baydur, daha sonra 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Ece Çağdaş ile birlikte şiiri okudu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Öğrencilere karneleri dağıtıldı
Okulda öğrenim gören sınıf öğrencilerine karnelerini vermek üzere sınıflara geçen İl Milli Eğitim Müdürü Baydur, burada öğrencilerin tatilde yapacakları hakkında onlarla uzun uzun sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu. Baydur öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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