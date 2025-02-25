İsra Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! İsra Suresi tefsiri Arapça yaçılışı ve fazileti

İsra Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 17. suresidir ve toplam 111 ayetten oluşur. İsmini, ilk ayetinde geçen ve “gece yolculuğu” anlamına gelen "isrâ" kelimesinden alır. Bu surede, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Mekke’den Kudüs’e yaptığı mucizevi gece yolculuğu (İsra ve Mirac) anlatılmaktadır. Aynı zamanda sure, Allah’ın birliğini, ahlak kurallarını, adaleti, iyilik yapmayı, anne-babaya hürmeti ve kıyamet günü hesap verileceğini vurgular.

İSRA SURESİ TEFSİRİ

İsra Suresi’nin tefsiri, bu surenin içeriğini ve mesajlarını detaylıca açıklayan yorumları kapsar. Sure, özellikle şu konulara vurgu yapmaktadır:

Allah, Resulünü bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürerek ona büyük bir mucize göstermiştir.

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Surede, İsrailoğulları’nın geçmişte yaptığı hatalara ve başlarına gelen felaketlere değinilir.

İsra Suresi, insanlara doğruluk, adalet, merhamet, anne-babaya iyilik, yetimlere iyi davranma ve israf etmeme gibi ahlaki kurallar öğretir.

Allah, her insanın yaptıklarından sorumlu tutulacağını, hesap gününde herkesin karşılığını alacağını bildirir.

İSRA SURESİ YAZILIŞI

Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksâ, ellezî bâreknâ havlehû li nuriyahû min âyâtinâ, innehû hüves semî’ul basîr.

Ve âteynâ mûsâl kitâbe ve cealnâhû huden li benî isrâîl, ellâ tettehizû min dûnî vekîlâ.

Züriyyete men hamelnâ meâ nûh(ın), innehû kâne abden şekûrâ.

Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne ulûven kebîrâ.

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Fe izâ câe va’du ûlâhümâ beasnâ aleyküm ibâden lenâ ulî be’sin şedîd(ın), fe cesû hılâled diyâr(ı), ve kâne va’dan mef’ûlâ.

Summe reddednâ lekümül kerrete aleyhim ve emdednâküm bi emvâlin ve benîne ve cealnâküm eksere nefîrâ.

İn ahsentüm ahsentüm li enfusiküm ve in seetüm fe lehâ, fe izâ câe va’du âhiratihî lî yesûû vücûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhû evvele merretin ve li yutebbirû mâ alev tetbîrâ.