İsra Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! İsra Suresi tefsiri Arapça yaçılışı ve fazileti

İsra Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 17. suresidir ve toplam 111 ayetten oluşur. İsmini, ilk ayetinde geçen ve “gece yolculuğu” anlamına gelen "isrâ" kelimesinden alır. Bu surede, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Mekke’den Kudüs’e yaptığı mucizevi gece yolculuğu (İsra ve Mirac) anlatılmaktadır. Aynı zamanda sure, Allah’ın birliğini, ahlak kurallarını, adaleti, iyilik yapmayı, anne-babaya hürmeti ve kıyamet günü hesap verileceğini vurgular.

İSRA SURESİ TEFSİRİ

İsra Suresi’nin tefsiri, bu surenin içeriğini ve mesajlarını detaylıca açıklayan yorumları kapsar. Sure, özellikle şu konulara vurgu yapmaktadır:

Allah, Resulünü bir gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürerek ona büyük bir mucize göstermiştir.

Surede, İsrailoğulları’nın geçmişte yaptığı hatalara ve başlarına gelen felaketlere değinilir.

İsra Suresi, insanlara doğruluk, adalet, merhamet, anne-babaya iyilik, yetimlere iyi davranma ve israf etmeme gibi ahlaki kurallar öğretir.

Allah, her insanın yaptıklarından sorumlu tutulacağını, hesap gününde herkesin karşılığını alacağını bildirir.

İSRA SURESİ YAZILIŞI

Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksâ, ellezî bâreknâ havlehû li nuriyahû min âyâtinâ, innehû hüves semî’ul basîr.

Ve âteynâ mûsâl kitâbe ve cealnâhû huden li benî isrâîl, ellâ tettehizû min dûnî vekîlâ.

Züriyyete men hamelnâ meâ nûh(ın), innehû kâne abden şekûrâ.

Ve kadaynâ ilâ benî isrâîle fîl kitâbi le tufsidunne fîl ardı merrateyni ve le ta’lunne ulûven kebîrâ.

Fe izâ câe va’du ûlâhümâ beasnâ aleyküm ibâden lenâ ulî be’sin şedîd(ın), fe cesû hılâled diyâr(ı), ve kâne va’dan mef’ûlâ.

Summe reddednâ lekümül kerrete aleyhim ve emdednâküm bi emvâlin ve benîne ve cealnâküm eksere nefîrâ.

İn ahsentüm ahsentüm li enfusiküm ve in seetüm fe lehâ, fe izâ câe va’du âhiratihî lî yesûû vücûhekum ve li yedhulûl mescide kemâ dehalûhû evvele merretin ve li yutebbirû mâ alev tetbîrâ.

Asâ rabbüküm en yerhameküm, ve in udtum udnâ, ve cealnâ cehenneme lil kâfirîne hasîrâ.

İnne hâzel kur’âne yehdî lilletî hiye akvem ve yubeşşirul mu’minîn ellezîne ya’melûnes sâlihâti enne lehum ecren kebîrâ.

Ve enne ellezîne lâ yu’minûne bil âhırati e’tednâ lehum azâben elîmâ.

İSRA SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Kulu (Muhammed’i), bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Şüphesiz ki O, her şeyi işiten, her şeyi görendir.

Biz Musa’ya kitabı verdik ve onu İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık: "Benden başkasını vekil edinmeyin" (dedik).

Ey Nuh ile (gemiye) taşıdığımız nesillerin soyundan gelenler! Gerçekten Nuh, Allah’a şükreden bir kuldu.

Biz, İsrailoğullarına kitapta şu hükmü verdik: "Muhakkak ki, yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve çok büyük bir taşkınlıkla böbürleneceksiniz."

O iki bozgunculuktan birincisinin zamanı gelince, üzerinize çok güçlü kullarımızı gönderdik. Onlar sizi çok şiddetli bir şekilde yendiler ve yurtlarınızın içine kadar girdiler. Bu, yerine getirilmiş bir vaat idi.

Sonra onlara karşı tekrar size üstünlük verdik, sizi mal ve oğullarla destekledik ve toplum olarak sizi daha kalabalık kıldık.

Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz; eğer kötülük ederseniz, o da sizin aleyhinizedir. Sonunda ikinci bozgunculuğun zamanı geldiğinde, yüzünüzü kara çıkarmaları, ilk defa girdikleri gibi yine Mescid’e girmeleri ve ele geçirdikleri her şeyi yok etmeleri için düşmanlarınızı üzerinize gönderdik.

Belki Rabbiniz size merhamet eder; ama siz yine eski halinize dönerseniz, biz de azabımızı tekrar ederiz. Kâfirler için cehennemi zindan kıldık.

Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.

Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.