İsrail, 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail ordusu Gazze'deki kara saldırılarında hayatını kaybeden 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı görevlileri, cenazeleri Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim aldı.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, 80 naaşın toplu mezarlara defnedilme sürecini devraldı.

Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistinlilere ait yaklaşık 80 cenazenin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerini bilgilendirdiğini aktardı.

"Onlarca şehidin naaşı bir konteynır içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü." diyen Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerdan çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurguladı.

Hams, cenazelerin sayılmak ve tescil altına almak üzere mezarlığa nakledilmesinin planlandığını ve bu suçun Sağlık ve Adalet Bakanlıkları aracılığıyla belgelendiğini söyledi.