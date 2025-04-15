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        Haberler Dünya Ortadoğu "İsrail ABD'den büyük bir hava mühimmatı teslim alacak" iddiası | Dış Haberler

        "İsrail ABD'den büyük bir hava mühimmatı teslim alacak" iddiası

        İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü savaş kapsamında ABD'den yakın bir zamanda büyük bir hava mühimmatı teslim alacağı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 07:02 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:03
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        "İsrail ABD'den büyük bir hava mühimmatı teslim alacak" iddiası
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        İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Gazze'de kesin bir zafer kazanma ve İran'a doğru genişleme hazırlıkları kapsamında, İsrail ordusunun yakında ABD'den 3 binden fazla hava mühimmatı almasının beklendiği belirtildi.

        Haberde, ABD yönetiminin onayladığı sevkiyatın, "İsrail ordusu Güney Komutanlığı'nın planladığı büyük çaplı bir operasyonda Hava Kuvvetleri'ne katkıda bulunacağı" kaydedildi.

        İsrail ordusunun ayrıca, son 1,5 yıldır çeşitli cephelerde devam eden çatışmalar nedeniyle azalan stoklarını yenilemek amacıyla binlerce hava mühimmatı almasının beklendiği ifade edildi.

        Söz konusu sevkiyatların, İsrail'in geçen yıl ABD'den satın aldığı ve Joe Biden yönetimi tarafından dondurulan, ardından Başkan Donald Trump'ın son haftalarda yeniden etkinleştirdiği ağır silah anlaşmasına ek olarak yapıldığı aktarıldı.

        Bu bağlamda İsrail'in, tahmini değeri 660 milyon dolar olan 3 bin adet Hellfire füzesi ve yine aynı değerde 2 bin 166 adet AGM-114 Hellfire bombası satın alacağı açıklandı.

        Ayrıca, 6,75 milyar dolar değerindeki ayrı bir anlaşmayla 2 bin 166 adet GBU-39 güdümlü bomba, çeşitli ağırlıklardaki bombalar için yaklaşık 13 bin adet JDAM güdüm sistemi ve 17 bin 475 adet FMU-152A/B fünyeli bombanın satın alınacağı bilgisi verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ABD
        #gazze
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