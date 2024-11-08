Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, ABD'ye yeni büyükelçi atadı | Dış Haberler

        İsrail, ABD'ye yeni büyükelçi atadı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Washington Büyükelçiliğine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce "belediye başkanı" olarak görev yapmış Yechiel Leiter'i atadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, ABD'ye yeni büyükelçi atadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Leiter'i, İsrail'in yeni Washington Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.

        Açıklamada, Leiter'in ABD doğumlu olduğu ve oğlu Moshe Yedidya Leiter'in 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

        Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.

        İSRAİLLİLERİN GASBETTİĞİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA İKAMET EDİYOR

        Öte yandan Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Leiter'in Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce belediye başkanlığı yaptığı belirtildi.

        REKLAM

        Bunun yanı sıra İsrail'in yeni ABD Büyükelçisi'nin İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşta görev aldığı kaydedildi.

        "Jewish Inseder" isimli haber sitesine göre ise Leiter, halihazırda gasbedilen Filistin topraklarında ikamet ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"