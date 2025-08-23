İsrailli askerler psikolojik zorluk yaşıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsrailli askerler psikolojik zorluklar yaşamaya devam ediyor.

Jerusalem Post'ta yer alan bir araştırma, İsrailli askerlerin arasında intihara meyilli olanların sayısının yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacı Gaby Kashy-Rosenbaum tarafından yapılan ve 111 kişiyi kapsayan çalışmaya göre; aktif görevde bulunan askerler, yedek askerler ve afet durumlarında görev alan ZAKA gönüllüleri arasında intiharı düşünenlerin oranı yüzde 30 olarak tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 10'unun klinik durumunun çok ağır olduğu belirtilirken, yüzde 75'i ise kendi istekleriyle profesyonel desteğe başvurmamış.

REKLAM

Ayrıca çalışmaya göre, İsrailli askerlerin ve gönüllülerin yüzde 52'sinin duygularını gizlediği ifade edildi.

Çalışma, son haftalarda intihar edenlerin sayısını 8 olarak ortaya koyarken, intihar edenlerden bir kişinin kız kardeşi "Herhangi bir zorluk göstermedi. Sadece bize güç verdi." şeklinde konuştu.