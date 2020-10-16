İsrail askerlerinden Filistinlilerin zeytin toplamasına engel

AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Burka beldesinde, zeytinlik alanları kapalı bölge ilan ederek, Filistinli çiftçilerin buraya ulaşmasını engellediği belirtildi.İsrail askerleri ile Filistinli çiftçiler ve aktivistler arasında arbede yaşandığını aktaran görgü tanıkları, askerlerin grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını kaydetti.

Görgü tanıkları öte yandan Yahudi yerleşimcilerin de İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere saldırdığını ifade etti.Filistinli aktivistler daha önce, Burka beldesindeki zeytinlerin toplanması için çiftçilere destek çağrısı yapmıştı.

Yahudi yerleşimciler de 12 ve 13 Ekim’de Burka’da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırı düzenlemiş, 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.