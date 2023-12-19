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        Haberler BBC Dünya İsrail askerlerinin yaklaşık 1 ay Gazze'de gözaltında tuttuğu Filistinliler anlatıyor: 'Gözlerimizi bağladılar, bizi feci şekilde dövdüler'

        İsrail askerlerinin yaklaşık 1 ay Gazze'de gözaltında tuttuğu Filistinliler anlatıyor: 'Gözlerimizi bağladılar, bizi feci şekilde dövdüler'

        Gazzeli 6 Filistinli erkek, İsrail askerlerinin yaklaşık 1 ay kendilerini gözaltında tuttuğunu ve dövdüğünü açıkladı. Filistinlilerden biri, İsrail askerlerinin kendisine ateş açtığını ve sağ bacağından vurulduğunu, bacağının gözaltında tutulurken kesildiğini söyledi. İsrail ordu sözcüsü, "Konuyla ilgili yeterli bilgim yok" dedi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:45
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        İsrail askerlerinin yaklaşık 1 ay Gazze'de gözaltında tuttuğu Filistinliler anlatıyor: 'Gözlerimizi bağladılar, bizi feci şekilde dövdüler'
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        BBCBBC

        Adnan El-Bursh

        Refah, Gazze

        BBC Arapça Servisi

        Gazzeli 6 Filistinli erkek, İsrail askerlerinin yaklaşık 1 ay kendilerini gözaltında tuttuğunu ve dövdüğünü açıkladı.

        Filistinlilerden biri, İsrail askerlerinin kendisine ateş açtığını ve sağ bacağından vurulduğunu, bacağının gözaltında tutulurken kesildiğini söyledi.

        Savaş kuralları gereği, gözaltına alınanlara insanca davranılması gerekiyor.

        BBCBBC

        İsrail ordu sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, Filistinli erkeğin bacağının kesildiği iddiasının soruşturulması için yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi. Sözcü, İsrail'in uluslararası hukuka saygılı olduğunu belirtti.

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        İsrail, 6 Filistinliyi, 14 Aralık Perşembe günü Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda serbest bıraktı.

        Filistinliler, Gazze'nin güneyindeki Refah'da bulunan Şehit Muhammed Yusuf el-Neccar Hastanesi'nde tedavi edildi.

        Hastanede İsrail'in geçmişte gözaltına aldığı onlarca kişi var.

        Gözaltına alınıp serbest bırakılan erkeklerden yedisi, benimle konuşmayı kabul etti.

        4 erkek hastanede bir yatağa oturdu, beşinci ise onların gerisinde ayakta durdu.

        Hepsi açık gri eşofman giymişti. Bazılarında derin izler ve yaralar olan morarmış bileklerini uzattılar.

        Diğerlerinin kollarında ise hâlâ, İsrail'in onları gözaltına alırken taktığı beyaz plastik kelepçeler vardı.

        BBCBBC

        Muhammed Davud, İsrail'in Gazze'nin güneyine hareket etme talimatını uygularken gözaltına alındığını söyledi. Davud, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kuzeydeki Beyt Lahy'dan gelmiştik. Güvenli bir koridordan güneye doğru ilerliyorduk" dedi ve ekledi:

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        "İsrail askerleri bizi yakaladı, sorguladı. Hamas ya da İslami Cihad'a mensup olup olmadığımızı sordu."

        Muhammed Davud 26 gün gözaltında tutulduğunu, sonunda "hakkında bir şey bulunamadığı için" serbest bırakıldığını söyledi.

        BBC BBC

        Muhammed Davud

        İsrail ordusu, 14 Kasım'da, Gazze'nin kuzeyinden güneyine hareket edecek Filistinliler için geçici tahliye koridorları açacağını duyurdu. Salah ed-Din Karayolu üzerinde insani amaçlar için "güvenli geçiş" sağlanacağını açıkladı.

        İsrail ordusunun bölgede bazı erkekleri izleyip gözatına aldıkları bildirildi.

        Muhammed Davud yaşadıklarını söyle anlattı:

        "Diğer tüm erkekler gibi benim de ellerimi ve gözlerimi bağladılar. Bizi taciz ettiler. Bize tükürdüler, saygısızca davrandılar. Hepimiz dövüldük.

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        "Hasta olduğunu ya da bacağının kesildiğini söyleyen olursa, İsrail askerleri 'Öl burada' diyordu. Konuşanları kelepçelerinden asıyorlardı."

        BBCBBC

        İsrail ordu sözcüsü spesifik olarak bu iddiayı reddetti. Ordudan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Gözaltına alınanların kelepçelenmesi sonucu oluşan morluklara ilişkin olarak şunu açıklığa kavuşturuyotruz: Bu kişiler, oluşturdukları tehdit düzeyine ve sağlık durumlarına uygun şekilde kelepçelenmişlerdir. Gözalltına alındıkları tesiste hiçbir noktada bileklerinden asılmamışlardır."

        Muhammed, gözaltındaki diğer kişilerle aralarında sadece bir battaniye oluğunu, yağmurda dışarıda tutulduklarını, kendilerine çok az yiyecek ve verildiğini söyledi.

        İsrail ordusu ise gözaltındakilere günde üç öğün yemek, su ve tıbbi yardım verildiğini belirterek bu iddayı da reddetti.

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        İsrail ordusunun halen Gazze'de kaç Filistinliyi gözaltına tuttuğu ve bu Filistinlilerin halen nerede oldukları henüz bilinmiyor.

        Konu, ay başında Beyt Lahya'da çekilmiş bir videonun ortaya çıkmasından bu yana gündemde.

        Videoda onlarca Filistinli erkek, yarı çıplak ve yerde diz çökmüş bir şekilde görülüyordu. Yanlarında da İsrail askerleri vardı.

        • BBC, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alındığı görüntüleri doğruladı

        BBC BBC

        Mahmud Ebu Hüseyin

        6. Filistinli erkek Mahmud Ebu Hüseyin ise hastanenin koridorunda bir sandalyede oturuyor.

        Gri saçlı Mahmud'un sağ bacağı yok. Eşofmanının alt kısmında ise izleri var.

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        Gazze'nin kuzeyindeki El Şati Kampı'ndan olan Mahmud, BBC'ye yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "Evimdeydim. Onlara, hasta olduğumu, 62 yaşındaki yaşlı bir erkek olduğumu söyledim.

        "Bana, 'Hayır. Hamas'ın ve rehinelerine nerede olduğunu bulman gerek' dediler.

        "Onlara, nerede olduklarını bilmediğimi söyldiğimde, beni bacağımdan vurdular. Sonra da bacağımı kestiler.

        "Bana, bacağımı kullanamadığımı belirten bir kağıt imzalattılar."

        İsrail ordusu elinde bu olayı soruşturmak için yeterli bilgi olmadığını açıkladı.

        BBC BBC

        Mahmud Ebu Hüseyin

        İsimlerinin gizli kalmasını isteyen hastanedeki doktorlar, hastaneye geldiklerinde erkeklerin durumunun kötü olduğunu söyledi. Doktorlar, Mahmud Ebu Hüseyin dahil iki kişinin hala tedavi gördüklerini de belirtti.

        Bir diğer yaşlı erkek Muhammed Yusuf Ali Ebu Şamla da, hastanenin koridorunda bekliyor. Ebu Şamla, Gazze'nin doğusundaki ez-Zeytun mahallesinden.

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        BBC'nin konuştuğu 7. erkek olan Ebu Şamla da, diğerleriyle aynı gri eşofmanı giymiş ancak İsrail askerlerince daha ileri bir tarihte gözaltına alınmış görünüyor.

        "Bir boldozer evimi yıkmaya başladı. Evde benim dışımda 40'a yakın kişi vardı" diyor Ebu Şamla ve ekliyor:

        "Kadınlar çığlık atıyordu. Ellerimiz havada evden çıktık."

        BBC BBC

        Muhammed Yusuf Ali Ebu Şamla

        Ebu Şamla, 6 kişiyle birlikte gözaltına alındığını söylüyor. Kendisiyle birlikte gözaltına alınanlardan üçü oğulları, ikisi yeğenleri, sonuncusu ise erkek kardeşi:

        "Kıyafetlerimizi çıkarmamızı istediler. 'Ne demek istiyorsunuz?' diye sorduk. Utandık ama kıyafetlerimizi çıkardık.

        "Daha fazla soyunmamızı emredip duruyorlardı. İç çamaşırlarımıza kadar soyunduk."

        BBCBBC

        İsrail ordusuna göre, gözaltına alınanların patlayıcı kemer ya da silah taşıyıp taşımadıklarının tespiti için gerekli bir uygulama bu.

        Ebu Şamla, 3 gün Gazze'de tutulup İsrail'a götürüldüklerini söyledi.

        Şimdi ise serbest bırakılması sonrası ailesini bulmaya çalışıyor. "Kalan diğer aile fertlerinin nerede olduklarını bilmiyorum. Sadece kendimi biliyorum" diyor.

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