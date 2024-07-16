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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu katıldığı anma programında protesto edildi: "Sen bir suçlusun" | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu katıldığı anma programında protesto edildi: "Sen bir suçlusun"

        Sık sık eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik 2014'teki saldırılarda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen törende protesto edildi. Çocuğu ölen bir kişi, 1800 İsraillinin Netanyahu yüzden hayatını kaybettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:21
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        Netanyahu protesto edildi
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2014'te Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölen askerler için düzenlenen anma programında protesto edildi.

        Gazze'ye yönelik 2014'teki saldırılarda öldürülen İsrail askerlerini anmak için gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Netanyahu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

        Yerel basında yer alan habere göre, Herzog'un konuşma yaptığı sırada çocuğu ölen bir İsrailli, Netanyahu'yu protesto etti. "Sen bir suçlusun" diye bağıran protestocu, 1800 İsraillinin Netanyahu yüzden öldüğünü ifade etti.

        Herzog'un kürsüden inerek öfkeli babayı sakinleştirdikten sonra konuşmasına devam ettiği belirtildi.

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        Daha sonra kürsüye gelen Netanyahu'ya yönelik protestolar salonda devam etti.

        İsrail, 8 Temmuz 2014'te Gazze'ye yönelik "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırıları başlatmış ve 51 gün sürmüştü.

        Bu saldırılarda, 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 67 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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