İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için hazırlandıklarını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlandıklarını belirtti.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim. İsrail, Gazze'deki Filistinlilerle işbirliği içinde sivil bir yönetim kurmak istiyor." dedi.